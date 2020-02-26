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محكمة التحكيم الرياضية تؤكد طعن مانشستر سيتي على عقوبة "اليويفا"

الرياضة

محكمة التحكيم الرياضية تؤكد طعن مانشستر سيتي على عقوبة
Reuters Jon Super
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أكدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الأربعاء أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تقدم بطعن على عقوبة منعه من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وقالت أعلى محكمة رياضية إن سيتي طعن على القرار الذي اتخذته لجنة المراقبة المالية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا".

وعوقب السيتي في الـ14 فبراير شباط الماضي بالحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو بسبب "انتهاكات كبيرة" لقواعد اللعب المالي النظيف حسب ما أعلن "اليويفا".

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وفي حال تطبيق العقوبة لن يتمكن سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بموسم 2020-2021 إذا تأهل لأكبر بطولات الأندية في "القارة العجوز" وسيغيب أيضا عن المنافسات الأوروبية في 2021-2022.

وقال الاتحاد الأوروبي إن السيتي انتهك القواعد بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة له بين 2012 و2016 بينما نفى النادي ارتكاب أي مخالفة وانتقد القرار.

وأشارت محكمة التحكيم الرياضية إلى أنه لا يمكن تحديد موعد للبت بشكل نهائي في الطعن.

يذكر أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان هي صاحبة حصة الأغلبية في مجموعة السيتي لكرة القدم، إذ يبلغ نصيبها حوالي 77 بالمئة.

المصدر: رويترز

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