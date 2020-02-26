بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يقتحم عالم "السوشال ميديا" بـ 4 لغات وأرقام متسارعة

دخل الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، على موقع "انستغرام" وحظي بمتابعة 900 ألف متابع من حول العالم، خلال 24 ساعة، بعد تقديم نفسه للجماهير بأربع لغات.

وروج النجم البرتغالي رونالدو للصفحة الرسمية الجديدة لنجله "جونيور" البالغ 9 سنوات من خلال نشر رابط الصفحة على خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي.

ولم ينشر جونيور على صفحته سوى 3 منشورات، هي صورتان، الأولى تجمعه بوالده وأشقائه داخل الجاكوزي، والثانية مع خطيبة رونالدو عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، إضافة إلى فيديو حقق نسبة مشاهدة أكثر من 3 ملايين خلال يوم واحد.

وقدم كريستيانو رونالدو جونيور (الابن)، المعروف أيضا باسم كريستيانو، نفسه للعالم باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية.

وظهر في مقطع فيديو مبتسما وقال : "مرحبا شباب، هذا هو حسابي الجديد على إنستغرام، أتمنى أن تستمتعوا".

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ويلعب جونيور رونالدو الذي يتطلع أن يصبح مثل والده يوما ما، في فريق الأشبال التابع لنادي يوفنتوس الإيطالي، وهو هداف الفريق وله الكثير من لقطات مصورة يظهر فيها صاحب نزعة هجومية تشابه الموجودة لدى "صاروخ ماديرا".

يذكر أن جونيور ابن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو لا تزال والدته مجهولة الهوية، حيث لم يكشف أسطورة البرتغال حتى الآن عن الأم الحقيقية لنجله الأكبر.

المصدر: "إنستغرام"