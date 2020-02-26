الرئيس الجزائري يشعل المواقع بتغريدة عن محرز

أثار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة في "تويتر" أشاد فيها بأخلاق اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم منتخب محاربي الصحراء ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر تبون التغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بعد أن بثت قناة البلاد التلفزيونية تحقيقا حول الأعمال الخيرية لمحرز، خاصة تكفله ببناء مسجد ببلدة بني سنوس بولاية تلمسان غربي الجزائر، مسقط رأس والده المتوفى.

وقال الرئيس الجزائري تبون: "تحية كبيرة لابن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة".

تحية كبيرة لإبن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة. pic.twitter.com/SM3GR7iTnF — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 24, 2020

وحصل اللاعب البالغ 29 عاما برفقة زملائه في منتخب بلاده على وسام الاستحقاق الذي يعتبر أعلى وسام في بلاده، وهذا جرى بعد قيادتهم منتخب "المحاربين" للفوز ببطولة أمم إفريقيا الصيف الماضي في مصر.

ويستعد المهاجم محرز رفقة فريقه الحالي، مانشستر سيتي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية