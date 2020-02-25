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التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال
Reuters
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ملعب سان باولو معقل نادي نابولي الإيطالي الذي يستضيف برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإيطالي:

بينما اختار جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق نابولي التشكيلة الأساسية التالية، ضد النادي الكتالوني:

المصدر: تويتر

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