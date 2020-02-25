"اليويفا" يمكن أن يلغي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أو يؤجلها بسبب "كورونا"

قال أوفا ميكيلي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الثلاثاء إنه لم يتضح حتى الآن إذا كانت بطولة أوروبا 2020 ستتأثر بتفشي فيروس "كورونا" الذي يعصف بإيطاليا حاليا.

УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавирусаhttps://t.co/LuHaJQLLIdpic.twitter.com/6z49ESVg2o — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 25, 2020

وأبلغ أوفا وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي شبكة "راي" الرسمية: "نحن في مرحلة الانتظار. نراقب الأوضاع في كل بلد. يتعين على كرة القدم أن تسير وفق ضوابط كل دولة، سيتم إغلاق المسار الرياضي إذا ازداد الوضع سوءا".

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا إلى أكثر من 260 إصابة، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في منطقتي لومباردي وفينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى. وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء بدون جماهير.

ومن المقرر أن تستضيف روما، التي لم تتأثر حتى الآن بفيروس كورونا، ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020.

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ومن المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وبمشاركة 24 منتخبا، والمدن هي: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وبطرسبورغ".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: رويترز+ وكالات