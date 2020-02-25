رونالدو ينشر صورة "خاصة" تجمعه بأطفاله في حمام منزله (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة عائلية تجمعه بأولاده الأربعة في حمام منزله.

ويظهر رونالدو وأولاده في الصورة بدون ملابس، وأرفق النجم البرتغالي الصورة بالقول:" لحظة مضحكة مع أطفالي".

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وعلى الأغلب فإن جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي البالغة 26 عاما هي من التقطت الصورة .

ولدى رونالدو البالغ 35 عاما 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من صديقته رودريغيز التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

ويحرص رونالدو على نشر فيديوهات وصور في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقضي الوقت مع أطفاله يلاعبهم.

المصدر: cristiano/instagram