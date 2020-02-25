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تأجيل جميع مباريات كرة القدم في اليابان حتى 15 مارس بسبب "كورونا"

الرياضة

تأجيل جميع مباريات كرة القدم في اليابان حتى 15 مارس بسبب
AFP Handout / Daegu Metropolitan City Namgu
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن رابطة الدوري الياباني قررت اليوم الثلاثاء تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 مارس المقبل خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تأجيل مباريات كان من المفترض إقامتها في الكأس المحلية في اليابان غدا الأربعاء.

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وتسبب الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين، في مقتل أكثر من 2600 شخص كما أصيب أكثر من 80 ألف شخص بالعدوى. وظهرت 850 حالة في اليابان وتوفي أربعة أشخاص.

المصدر: رويترز

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