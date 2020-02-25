بالفيديو.. مدرب يثير الجدل بخلع سرواله أمام الجماهير في أغرب احتفال

ما زال فيديو لمدرب يخلع سرواله أمام الجماهير احتفالا بفوز فريقه متداولا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإن جاء تصرفه "المثير للجدل" ردا على تعليقات عنصرية طالته من قبل الجماهير.

وذكرت قناة Fox Sports أنه تم إيقاف، ماني غاميرا، مدرب نادي "ميبيني" التنزاني لمدة ستة أشهر وتغريمه 200 دولار، على خلفية سلوكه غير الرياضي واحتفاله "المفرط" عقب فوز فريقه على ناديه السابق "يانغ أومبي" بهدف دون رد.

وركض المدرب، نحو المدرجات التي ضمت مشجعي فريقه السابق ليقوم بحركات لا أخلاقية ليتمادى ويسقط سرواله، مظهرا ثيابه الداخلية، ما أجبر عناصر أمن الملعب على التدخل، بينما واصل المدرب احتفاله.

In Zanzibar coach Mani Gamera of Miembeni has been suspended for 6 months and fined circa $200 after his celebrations in his side’s 1-0 win over his former employers Jang’ombe. ⚽️🇹🇿 pic.twitter.com/VEFoWs4UXF — Salim Masoud Said (@salimosaid) February 21, 2020

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كما تم تصويره رفقة لاعبيه وهم يقومون بتقليد احتفال المهاجم المحترف بصفوف الهلال السعودي الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، "الشهير" بحركة النمر.

ودافع المدرب عن نفسه بالقول إن احتفاله "المثير للجدل" جاء ردا على نعته بـ"القرد" من قبل الجماهير طيلة المباراة، لكن ذلك لم يمنع اتحاد تنزانيا لكرة القدم من معاقبته على الفور بالإيقاف والغرامة المالية.

المصدر: foxsports