قرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للحد من ضرب الكرة بالرأس لبعض الفئات

حظرت أحدث نسخة من تعليمات وإرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على طلاب المدارس الابتدائية بإنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية ضرب الكرة بالرأس خلال التدريبات حفاظا على سلامتهم.

وقالت اتحادات إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية، في بيان اليوم الاثنين إنهم أيضا وضعوا قيودا على ضرب الكرة بالرأس في الفئة العمرية بين 12 و16 عاما على أن يسرى هذا القرار على الفور.

Today we've released new guidance for heading the ball in youth football training, providing support for coaches, teachers and parents.



Les Howie, our head of grassroots coaching, explains how the guidelines will work: https://t.co/rX10aE9A0f — The FA (@FA) February 24, 2020

وجاءت هذه الخطوات من جانب الاتحادات البريطانية للعبة الشعبية عقب دراسة أشرفت عليها في العام الماضي جامعة غلاسكو، حول المخاطر الصحية على اللاعبين المحترفين.

وكشفت الدراسة عن تعرض لاعبين محترفين سابقين لمخاطر أكبر للإصابة بالخرف.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن القواعد الجديدة ستطبق على الفور لكنه لن يوصي بحظر ضربات الرأس في مباريات فئات الشباب.

وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "هذه القواعد الجديدة هي تطوير لقواعدنا الحالية وستساعد المدربين والمدرسين على تقليل ضرب الكرة بالرأس والتخلص من تكرار هذه الممارسة غير الضرورية في صفوف صغار السن".

المصدر: رويترز