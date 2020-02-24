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الجيش السوري يحقق انتصارا ثمينا على هلال القدس (فيديو)

الرياضة

الجيش السوري يحقق انتصارا ثمينا على هلال القدس (فيديو)
AFCCup/twitter
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حقق الجيش السوري فوزا ثمينا على مضيفه هلال القدس الفلسطيني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم الجيش، محمد الواكد، برأسية متقنة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وأضاع هلال القدس فرصة ثمينة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولكن حارس الجيش إبراهيم عالمة تصدى ببراعة للركلة التي نفذها محمد يامين.

وأقيم اللقاء على ستاد الملك عبد الله الثاني في الأردن، وهو الملعب الذي أقره الاتحاد الآسيوي كأرض للهلال خلال المسابقة.

وبهذا الفوز، رفع الجيش رصيده إلى 4 نقاط ويتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع المنامة البحريني الفائز بهدف نظيف في مباراة ثانية اليوم على العهد اللبناني صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما بقي رصيد هلال القدس خاليا من النقاط في المركز الأخير.

المصدر: twitter/AFCCup

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