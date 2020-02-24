الجيش السوري يحقق انتصارا ثمينا على هلال القدس (فيديو)

حقق الجيش السوري فوزا ثمينا على مضيفه هلال القدس الفلسطيني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

🎥 WATCH | Hilal Alquds 🇵🇸 0 - 1 🇸🇾 Al Jaish



First-ever win for Al Jaish in this year's campaign!#AFCCup2020pic.twitter.com/ELgldywg26 — #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم الجيش، محمد الواكد، برأسية متقنة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وأضاع هلال القدس فرصة ثمينة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولكن حارس الجيش إبراهيم عالمة تصدى ببراعة للركلة التي نفذها محمد يامين.

FULL TIME | Hilal Al-Quds 🇵🇸 0-1 🇸🇾 Al Jaish



Al Jaish manage to maintain the lead, after Hilal Al-Quds misses the penalty in the second half



Al Jaish go top of Group A of the #AFCCup2020#HAQvAJpic.twitter.com/bd232LiPIZ — #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020

وأقيم اللقاء على ستاد الملك عبد الله الثاني في الأردن، وهو الملعب الذي أقره الاتحاد الآسيوي كأرض للهلال خلال المسابقة.

وبهذا الفوز، رفع الجيش رصيده إلى 4 نقاط ويتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع المنامة البحريني الفائز بهدف نظيف في مباراة ثانية اليوم على العهد اللبناني صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما بقي رصيد هلال القدس خاليا من النقاط في المركز الأخير.

🎥WATCH | Manama Club 🇧🇭 1 - 0 🇱🇧 Al Ahed



Manama Club stun reigning champions to clinch first 3️⃣ points!#AFCCup2020pic.twitter.com/UYOOCFaDgv — #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020

FT | 🇧🇭 Manama 1 : 0 @AlAhedFc 🇱🇧



Lone goal from Isa Al Anezi just does enough for hosts to earn their 1st 3️⃣ points of the campaign.#AFCCup2020#MNAvAHDpic.twitter.com/1W8dXzzZk7 — #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020

المصدر: twitter/AFCCup