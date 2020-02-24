الجيش السوري يحقق انتصارا ثمينا على هلال القدس (فيديو)
حقق الجيش السوري فوزا ثمينا على مضيفه هلال القدس الفلسطيني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.
🎥 WATCH | Hilal Alquds 🇵🇸 0 - 1 🇸🇾 Al Jaish— #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020
First-ever win for Al Jaish in this year's campaign!#AFCCup2020pic.twitter.com/ELgldywg26
وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم الجيش، محمد الواكد، برأسية متقنة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
وأضاع هلال القدس فرصة ثمينة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولكن حارس الجيش إبراهيم عالمة تصدى ببراعة للركلة التي نفذها محمد يامين.
FULL TIME | Hilal Al-Quds 🇵🇸 0-1 🇸🇾 Al Jaish— #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020
Al Jaish manage to maintain the lead, after Hilal Al-Quds misses the penalty in the second half
Al Jaish go top of Group A of the #AFCCup2020#HAQvAJpic.twitter.com/bd232LiPIZ
وأقيم اللقاء على ستاد الملك عبد الله الثاني في الأردن، وهو الملعب الذي أقره الاتحاد الآسيوي كأرض للهلال خلال المسابقة.
وبهذا الفوز، رفع الجيش رصيده إلى 4 نقاط ويتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع المنامة البحريني الفائز بهدف نظيف في مباراة ثانية اليوم على العهد اللبناني صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما بقي رصيد هلال القدس خاليا من النقاط في المركز الأخير.
🎥WATCH | Manama Club 🇧🇭 1 - 0 🇱🇧 Al Ahed— #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020
Manama Club stun reigning champions to clinch first 3️⃣ points!#AFCCup2020pic.twitter.com/UYOOCFaDgv
FT | 🇧🇭 Manama 1 : 0 @AlAhedFc 🇱🇧— #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020
Lone goal from Isa Al Anezi just does enough for hosts to earn their 1st 3️⃣ points of the campaign.#AFCCup2020#MNAvAHDpic.twitter.com/1W8dXzzZk7
المصدر: twitter/AFCCup