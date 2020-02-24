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إطلاق أول دوري لكرة القدم للسيدات في السعودية

الرياضة

إطلاق أول دوري لكرة القدم للسيدات في السعودية
sabq.org
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أطلق رئيس الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع"، خالد بن الوليد آل سعود، اليوم الاثنين، دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي في الرياض.

وتم إطلاق الدوري باحتفالية، حضرها عدد كبير من المهتمين بالمجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى وسائل إعلام.

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وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع"، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة.

كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

المصدر: sabq.org

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