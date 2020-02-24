إطلاق أول دوري لكرة القدم للسيدات في السعودية

أطلق رئيس الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع"، خالد بن الوليد آل سعود، اليوم الاثنين، دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي في الرياض.

وتم إطلاق الدوري باحتفالية، حضرها عدد كبير من المهتمين بالمجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى وسائل إعلام.

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي في المملكة https://t.co/VkAJ6zl50O@WFLeagueKSA#برنامج_جودة_الحياة — Sports for All | الرياضة للجميع (@Saudi_SFA) February 24, 2020

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وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع"، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة.

كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

المصدر: sabq.org