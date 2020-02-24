بالفيديو.. مقاتلة تكسر أنف رجل "سخر" منها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمقاتلة الرومانية آنا ماريا خلال إحدى حلقات النسخة الرومانية من برنامج الواقع الشهير "Survivor".

وفي تفاصيل الحادث، وبعد أن خسرت ماريا في أحد التحديات خلال البرنامج، اقترب منها أحد المشاركين وقال لها: "لقد كان التحدي صعبا"، ما اعتبرته ماريا سخرية واستخفافا قبل أن تتوجه له "بنطحة" قوية على وجهه أسقطته أرضا.

وحسب صحيفة Daily Star فإن الشاب نقل للمشفى حيث تبين تعرض أنفه للكسر.

في المقابل، تم استبعاد ماريا من البرنامج بعد ردة فعلها العنيفة وغير المبررة، فدائما ما يمزح المتنافسون مع بعضهم في هذا النوع من البرامج.

يذكر أن آنا ماريا البالغة 26 عاما، تحتل المركز الثاني بين المقاتلات الرومانيات في عالم الفنون القتالية MMA، وحققت خلال مسيرتها الاحترافية انتصاران فيما منيت بثلاث هزائم.

Румынская звезда MMA сломала нос сопернику по реалити-шоу. Что там вообще происходит? 🤨



➡ https://t.co/LrGtes0zNIpic.twitter.com/FR5jiVAzOG — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 23, 2020

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المصدر: eurosport.ru