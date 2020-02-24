 
مباشر

بالفيديو.. مقاتلة تكسر أنف رجل "سخر" منها

الرياضة

بالفيديو.. مقاتلة تكسر أنف رجل
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbsy

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمقاتلة الرومانية آنا ماريا خلال إحدى حلقات النسخة الرومانية من برنامج الواقع الشهير "Survivor".

وفي تفاصيل الحادث، وبعد أن خسرت ماريا في أحد التحديات خلال البرنامج، اقترب منها أحد المشاركين وقال لها: "لقد كان التحدي صعبا"، ما اعتبرته ماريا سخرية واستخفافا قبل أن تتوجه له "بنطحة" قوية على وجهه أسقطته أرضا.

وحسب صحيفة Daily Star فإن الشاب نقل للمشفى حيث تبين تعرض أنفه للكسر.

في المقابل، تم استبعاد ماريا من البرنامج بعد ردة فعلها العنيفة وغير المبررة، فدائما ما يمزح المتنافسون مع بعضهم في هذا النوع من البرامج.

يذكر أن آنا ماريا البالغة 26 عاما، تحتل المركز الثاني بين المقاتلات الرومانيات في عالم الفنون القتالية MMA، وحققت خلال مسيرتها الاحترافية انتصاران فيما منيت بثلاث هزائم.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. حكم امرأة تطرد مشجعا خارج أسوار الملعب بسبب ألفاظه النابية
بالفيديو.. حكم امرأة تطرد مشجعا خارج أسوار الملعب بسبب ألفاظه النابية

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة حراك مستمر.. "يتنحاو قاع" ما يزال يصدح في شوارع الجزائر