الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار بطولة دبي

استهل الروسيان كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف مشواريهما بنجاح في بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، والبالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار.

.@karenkhachanov moves past Mikhail Kukushkin to qualify to the second round, 7-6 6-1 💪



Good luck Khachanov 🙌💪 #DDFTennispic.twitter.com/27VTfiiWDM — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 24, 2020

وجاء تأهل خاتشانوف على حساب الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

Confidence building victory for @karenkhachanov 💪



The seventh seed is into the Dubai 2R with a 7-6 6-1 triumph over Kukushkin.



🎥: @TennisTV | @DDFTennispic.twitter.com/H5jhxQAI5L — ATP Tour (@atptour) February 24, 2020

وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور الثاني، الفائز من مباراة النمساوي دينيس نوفاك والهندي براجنيش غونيسفاران.

Rublev makes his mark in Dubai!



No. 6 seed @AndreyRublev97 defeats Musetti 6-4 6-4 to move into round two. #DDFTennispic.twitter.com/2vJSRWpCQC — ATP Tour (@atptour) February 24, 2020

وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف، عقبة منافسه الإيطالي لورينزو موزيتي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4 خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

وسيواجه روبليوف البالغ 22 عاما في الدور الثاني، الفائز من مواجهة البرتغالي جوان سوزا والصربي فيليب كراينوفيتش.

المصدر: rsport.ria.ru