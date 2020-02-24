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الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار بطولة دبي

الرياضة

الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار بطولة دبي
AFP William WEST
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استهل الروسيان كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف مشواريهما بنجاح في بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، والبالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار.

وجاء تأهل خاتشانوف على حساب الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور الثاني، الفائز من مباراة النمساوي دينيس نوفاك والهندي براجنيش غونيسفاران.

وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف، عقبة منافسه الإيطالي لورينزو موزيتي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4 خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

وسيواجه روبليوف البالغ 22 عاما في الدور الثاني، الفائز من مواجهة البرتغالي جوان سوزا والصربي فيليب كراينوفيتش.

المصدر: rsport.ria.ru

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