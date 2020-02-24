الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار بطولة دبي
استهل الروسيان كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف مشواريهما بنجاح في بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، والبالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار.
.@karenkhachanov moves past Mikhail Kukushkin to qualify to the second round, 7-6 6-1 💪— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 24, 2020
Good luck Khachanov 🙌💪 #DDFTennispic.twitter.com/27VTfiiWDM
وجاء تأهل خاتشانوف على حساب الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.
Confidence building victory for @karenkhachanov 💪— ATP Tour (@atptour) February 24, 2020
The seventh seed is into the Dubai 2R with a 7-6 6-1 triumph over Kukushkin.
🎥: @TennisTV | @DDFTennispic.twitter.com/H5jhxQAI5L
وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور الثاني، الفائز من مباراة النمساوي دينيس نوفاك والهندي براجنيش غونيسفاران.
Rublev makes his mark in Dubai!— ATP Tour (@atptour) February 24, 2020
No. 6 seed @AndreyRublev97 defeats Musetti 6-4 6-4 to move into round two. #DDFTennispic.twitter.com/2vJSRWpCQC
وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف، عقبة منافسه الإيطالي لورينزو موزيتي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4 خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.
وسيواجه روبليوف البالغ 22 عاما في الدور الثاني، الفائز من مواجهة البرتغالي جوان سوزا والصربي فيليب كراينوفيتش.
المصدر: rsport.ria.ru