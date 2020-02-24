مارسيلو يمثل أمام محكمة إسبانية لمخالفة القوانين

أفادت محكمة إسبانية اليوم الاثنين أن البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد، مثل أمامها بسبب القيادة وهو يحمل رخصة سير غير صالحة للمرة الثانية خلال سبعة أعوام، ولتجاوزه السرعة القصوى.

وأشارت محكمة العاصمة الإسبانية إلى أن الظهير الأيسر للفريق الملكي الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب "الليغا"، أقر بذنبه في القيادة بسرعة 134 كلم/ساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 120 كلم/ساعة، وذلك في ديسمبر الماضي.

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كما تبين أن رخصة القيادة التي كان اللاعب يحملها، غير صالحة.

ومن المقرر أن يمثل اللاعب الدولي البالغ 31 عاما، أمام المحكمة مجددا في مارس المقبل، حيث يتوقع صدور حكم في القضية.

وفرضت على اللاعب غرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو في مارس 2013، بسبب قيادته السيارة بعدما تم تعليق العمل برخصته.

المصدر: أ ف ب