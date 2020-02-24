منتخب "الورود الصلبة" في مواجهة فيروس "كورونا"

في الوقت الذي تشهد فيه الرياضة الصينية توقفا شبه تام بسبب فيروس "كورونا"، بات المنتخب الصيني لكرة القدم للسيدات الملقب بـ "الورود الصلبة" مصدر فخر بفضل نتائجه وإنجازاته المميزة.

وخرج المنتخب الصيني الكروي للسيدات من الحجر الصحي الذي وضع فيه لأسبوع كامل عند وصوله إلى أستراليا من أجل المشاركة في دورة مؤهلة لأولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وتدربت اللاعبات في رواق الفندق وذلك باستخدام السلالم للبقاء في حالة بدنية جيدة.

ولم يخسر منتخب "ستيل روزيس" أي مباراة، ليضرب موعدا مع كوريا الجنوبية في مواجهة من مباراتين يتأهل على إثرها الفائز إلى الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في اليابان بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

وأشاد الإعلام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة بالمنتخب النسوي، ومع توقف كل منافسات كرة القدم المحلية بسبب الفيروس، حظيت إنجازاته بتغطية بارزة.

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وذكرت وكالة "شينخوا" أن سجل "ستيل روزيس" الخالي من الهزائم في التصفيات الأولمبية يضيء القلوب الصينية في ظل الوباء"، وذلك بعد يوم من التعادل 1-1 مع أستراليا الذي أهل الصين إلى المواجهة الحاسمة مع كوريا الجنوبية التي يلتقيها في السادس والحادي عشر من مارس المقبل.

وسيتعين على المنتخب الصيني خوض المباراة الثانية والتي من المفترض أن تكون على أرضه، في مدينة سيدني الأسترالية جراء الوباء.

ورغم أن المنتخب الصيني لن يخوض المباراة على أرضه، الا أن الوضع أفلت من أن يكون أكثر سوءا، بعد أن كان مقررا إقامة الدورة التأهيلية في ووهان، البؤرة الأساسية لتفشي الوباء في مقاطعة هوبي، قبل أن يتم نقلها إلى نانجينغ بداية ومن ثم أستراليا.

المصدر: " أ ف ب"