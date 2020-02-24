نجم أرسنال يعادل محمد صلاح في رقم مميز بالدوري الإنجليزي

تساوى الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في رقم مميز، بعد أن سجل ثنائية مع أرسنال في شباك إيفرتون، الأحد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وبات أوباميانغ أكثر من سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي منذ وصوله في منتصف الموسم قبل الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 49 هدفا، ليتساوى مع هداف "الريدز" بنفس الرصيد من الأهداف.

Pierre-Emerick Aubameyang, lige geldiği Şubat 2018'den bu yana 47 gol attı. Onu geçen tek futbolcu 49 golle Mohamed Salah. pic.twitter.com/PNQBvpWgaB — EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) February 16, 2020

ووصل الغابوني إلى صفوف أرسنال في موسم 2017-2018 في صفقة قياسية "للمدفعجية" بلغت 56 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 84 مليون دولار.

كما شارك مهاجم أرسنال، في صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" هذا الموسم، برصيد 17 هدفا، جيمى فاردي، مهاجم ليستر سيتي ، بعد تسجيله ثنائية في فوز فريقه على إيفرتون، 3-2.

وسجل أوباميانغ في موسمه الأول 10 أهداف وفي موسمه الثاني 22 هدفا، وفاز بالحذاء الذهبي مناصفة مع محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وفي الموسم الثالث سجل 17 هدفا حتى الآن.

المصدر: وكالات