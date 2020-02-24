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مبابي يحقق رقما على مستوى نجوم فرنسا عبر التاريخ

الرياضة

مبابي يحقق رقما على مستوى نجوم فرنسا عبر التاريخ
AFP MARTIN BUREAU
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حقق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رقما مميزا للغاية بعد مباراة فريقه ضد بوردوو التي فاز بها 4-3، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الفرنسي.

وسجل الدولي الفرنسي الهدف الرابع لفريقه في شباك بوردو، ليحقق بذلك رقما تاريخيا في مسيرته، إذ أصبح أول لاعب فرنسي يسجل ويصنع 20 هدفا أو أكثر في أربعة مواسم متتالية في بطولة الدوري، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

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وكان هدف مبابي الذي سجله أمام بوردو هو الـ16 له في الدوري الفرنسي والـ20 كمساهمة في الأهداف التي صنعها.

يذكر أن اللاعب البالغ 21 عاما يلعب في صفوف الفريق الباريسي منذ عام 2017 ويعد هذا الموسم هو الثالث له، حيث أمضى موسما من الأربعة في صفوف موناكو.

المصدر: "تويتر"

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