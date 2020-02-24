مبابي يحقق رقما على مستوى نجوم فرنسا عبر التاريخ

حقق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رقما مميزا للغاية بعد مباراة فريقه ضد بوردوو التي فاز بها 4-3، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الفرنسي.

وسجل الدولي الفرنسي الهدف الرابع لفريقه في شباك بوردو، ليحقق بذلك رقما تاريخيا في مسيرته، إذ أصبح أول لاعب فرنسي يسجل ويصنع 20 هدفا أو أكثر في أربعة مواسم متتالية في بطولة الدوري، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

4 - Kylian Mbappé is the first French 🇫🇷 player to be involved in at least 20 goals in four consecutive seasons in Ligue 1 since Opta analyses the competition (2006/07). Higher. #PSGFCGBpic.twitter.com/9iujGS0Rk5 — OptaJean (@OptaJean) February 23, 2020

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وكان هدف مبابي الذي سجله أمام بوردو هو الـ16 له في الدوري الفرنسي والـ20 كمساهمة في الأهداف التي صنعها.

يذكر أن اللاعب البالغ 21 عاما يلعب في صفوف الفريق الباريسي منذ عام 2017 ويعد هذا الموسم هو الثالث له، حيث أمضى موسما من الأربعة في صفوف موناكو.

المصدر: "تويتر"