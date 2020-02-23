شاهد.. "الملك الغجري" يغني لزوجته بعد تدميره "القاذفة البرونزية"

قدم الملاكم البريطاني، تايسون فيوري، فاصلا غنائيا، بعد انتزاعه حزام بطل العالم (WBC) للوزن الثقيل، من الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية.

وسيطر تايسون فيوري الملقب بـ"الملك الغجري" على مجريات النزال، وأسقط وايلدر الملقب بـ "القاذفة البرونزية"، ثلاث مرات على أرض الحلبة خلال النزال، الذي أوقفه الحكم في الجولة السابعة، معلنا فوز الايرلندي بالضربة الفنية القاضية، صباح الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وبعد التتويج بحزام بطل العالم، حول فيوري "الملك الغجري" سهرة الملاكمة إلى حفلة موسيقية لمدة دقيقتين، حيث قام بأداء أغنية "American Pie" للمغني الأمريكي دون ماكلين، وذلك أمام 15 ألف شخص ومن بينهم زوجته، احتشدوا في مجمع "MGM Grand" في مدينة لاس فيغاس.

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وحقق تايسون فيوري، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الـ 29 منه 21 بالضربة القاضية، مقابل تعادل وحيد، وكان ذلك أمام "القاذفة البرونزية" بالذات في النزال الأول، الذي جمعهما في 1 ديسمبر 2019، في مدينة لوس أنجلوس.

وفي المقابل، ألحق الملاكم البريطاني الهزيمة الأولى بديونتاي وايلدر (34 عاما) في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، بعد 42 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: وكالات