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شاهد.. أول استوديو نسائي رياضي يحلل مباراة "الكلاسيكو" في السعودية

الرياضة

شاهد.. أول استوديو نسائي رياضي يحلل مباراة
@saudi24_family
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خصصت "قناة 24 سعودي العائلة" برنامجا رياضيا نسائيا، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، لتحليل المباريات بعنوان "الكورة عندنا".

واستضاف البرنامج المحللة الرياضية، نجود الزهراني، ولمى العنزي، لتحليل مباراة "الكلاسيكو" بين فريق الهلال وضيفه الاتحاد (1-0)، التي جرت بينهما أمس السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلقت نجود الزهراني على أسباب خسارة الاتحاد، فيما أشارت لمى العنزي أن إلغاء هدف الاتحاد في المباراة سبب حالة من الإحباط للفريق .

المصدر: "@saudi24_family" 

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