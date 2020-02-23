نقل بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة للمستشفى بعد هزيمته أمام "الملك الغجري"

دخل الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر المستشفى، بعد هزيمته أمام متحديه البريطاني، تايسون فيوري، بالضربة الفنية القاضية، في نزال على لقب حزام بطل العالم (WBC) للوزن الثقيل.

ولم يحضر وايلدر الملقب بـ "القاذفة البرونزية" المؤتمر الصحفي عقب النزال، وتوجه مباشرة إلى المستشفى، بعد إصابته بنزيف في الأذن، للكشف عن حالته الصحية بشكل عام، وذلك وفقا لصحيفة "إندبندنت".

“I just wish that my corner would’ve let me go out on my shield. I’m a warrior. That’s what I do.”



Deontay Wilder after losing to Tyson Fury. #WilderFury2pic.twitter.com/5QpChJgjK8 — ESPN (@espn) February 23, 2020

وسيطر تايسون فيوري الملقب بـ"الملك الغجري" على مجريات النزال، وأسقط وايلدر ثلاث مرات على أرض الحلبة خلال النزال، الذي أوقفه الحكم في الجولة السابعة، معلنا فوز الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية، صباح اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ICYMI: Tyson Fury dominated Deontay Wilder in a rematch that lived up to the hype. pic.twitter.com/Au48gqg0iD — ESPN (@espn) February 23, 2020

ومني وايلدر (34 عاما) بالهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، بعد 42 انتصارا، وتعادل واحد، وكان ذلك أمام "الملك الغجري" بالذات في النزال الأول، الذي جمعهما في 1 ديسمبر 2019، في مدينة لوس أنجلوس.

في المقابل، حقق تايسون فيوري، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الـ 29 منه 21 بالضربة القاضية، مقابل تعادل وحيد، ولم يذق مرارة الهزيمة خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات