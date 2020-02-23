وفاة المصري عمرو فهمي سكرتير عام "الكاف" السابق

توفي منذ قليل عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 37 عاما.

وكان عمرو فهمي يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته مساء اليوم الاثنين.

لا إله إلا الله .. وفاة عمرو فهمي سكرتير عام الكاف السابق .. ربنا يرحمك ويصبر أهلك..



من فترة لقيته باعتلي صورة مولوده الصغير بعد لما اتولد بكام ساعة وقالي انه مبسوط أوي .. مش قادر استوعب والله — Tarek Talaat طارق طلعت (@tarektal3at) February 23, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا عمرو مصطفى فهمي ويصبرنا وأهلك على رحيلك.



ربنا يرحمك يا حبيبي، كنت نظيف وقوي وطموح. بحبك جدًا، إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/nMCLFb2GX9 — هاني حَتْحُوت (@HHathout) February 23, 2020

وعمل فهمي مساعد منسق لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013، كما عين مديرا عاما لبطولات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة من 2011 إلى 2014.

Shocking news: Amr Fahmy, the former @CAF_Online Secretary General has died. He was only 37. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/S7aIRKisMl — Osasu Obayiuwana (@osasuo) February 23, 2020

وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام للاتحاد الإفريقي لكرة "الكاف"، خلفا للمغربي هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس "الكاف" بالفساد.

الجدير بالذكر أن عمرو فهمي كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.

المصدر: وكالات