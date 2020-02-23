مصدر في الاتحاد المصري يكشف لـRT مصير قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير موقعة الأهلي والزمالك المقررة غدا الاثنين في القاهرة، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المحلي.

وأكد المصدر لـRT، أن المباراة ستقام في موعدها ولن تؤجل.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، جمال الغندور، إن الطاقم التحكيمي الليتواني الذي سيقود المباراة، سيصل إلى القاهرة مساء اليوم، لكنه رفض الحديث عن موضوع تأجيل اللقاء من عدمه، حيث أوضح: "موضوع التأجيل من عدمه ليس لنا به لا ناقة ولا جمل، أنا مسؤول فقط عن التحكيم".

وتواجه الكرة المصرية احتمال الدخول في أزمة اليوم الأحد، مع عقد كل من قطبيها، الأهلي والزمالك اجتماعا للرد على عقوبات فرضت عليهما على خلفية أحداث مباراتهما في كأس السوبر.

ودعا كل ناد من جهته إلى اجتماع "طارئ" لمجلس الإدارة اليوم الأحد، بهدف الرد على العقوبات، وأكد الأهلي نيته "حفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة"، في حين أوضح الزمالك أنه "سيناقش" ما تقرر بهدف الرد عليه.

وكان الزمالك حسم لقب كأس السوبر المصري، على حساب غريمه التاريخي الأهلي، في أبوظبي، الخميس الماضي، بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي، لكن المباراة شهدت مناوشات بين لاعبي الطرفين بلغت أوجها في نهايتها، مع تبادل اللاعبين التدافع والألفاظ المسيئة، وهو ما دفع لجنة الانضباط في الاتحاد المصري إلى معاقبة المتورطين في تلك الأحداث.

ناصر حاتم

المصدر: RT