رسميا.. ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي إيدين هازارد خلال مباراة الفريق الملكي ومضيفه ليفانتي أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال الريال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي خضع لها اليوم لاعبنا إيدين هازارد، تم تشخيص إصابته بشق في عظمة الشظية اليمنى.. في انتظار التطورات".

ولم يكشف النادي عن مدة غياب هازارد، لكن الصحف الإسبانية توقعت ابتعاده عن الملاعب لما يقل عن شهرين.

واضطر هازارد لمغادرة أرضية ملعب مباراة ريال مدريد مع ليفانتي (0-1)، في الدقيقة 67، متأثرا بالإصابة.

وأشار النجم البلجيكي إلى العضلة الخلفية أثناء خروجه من أرض الملعب، في محاولة لإبلاغ الجهاز الطبي لريال مدريد بمكان إصابته.

المصدر: وكالات