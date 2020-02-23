 
مباشر

لأول مرة.. فريق إسرائيلي يشارك بمسابقة دراجات كبرى في الإمارات

الرياضة

لأول مرة.. فريق إسرائيلي يشارك بمسابقة دراجات كبرى في الإمارات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbkt

لأول مرة، سيشارك فريق إسرائيلي لركوب الدراجات الهوائية في مسابقة كبرى تنطلق اليوم الأحد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيقطع المتنافسون في سباق ""طواف الإمارات 2020"، بمن فيهم فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية، مسافة 148 كيلومترا من دبي إلى أبوظبي، مرورا بجميع الإمارات السبع.

ويعد "طواف الإمارات" أكبر مسابقة من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال الرياضي الإسرائيلي، عومر غولدشتاين، الذي سيشارك في المسابقة، في حديث إلى قناة "كان": "أنا شديد الانفعال، والشعور رائع. الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس. رأيت الإمارات على الشبكات الاجتماعية ولم أحلم أن أصل إلى هنا. يتم استقبالي بالأحضان والناس هنا ودودون جدا"، حسب ما نقلت عنه صفحة "إسرائيل بالعربية" التي تديرها الخارجية الإسرائيلية في "فيسبوك".

وكان رياضيون إسرائيليون قد شاركوا في العامين الأخيرين غير مرة في مسابقات رياضية دولية مقامة في الإمارات، ما يرى فيه بعض المحللين مؤشرا على التقارب بين الدولتين.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إماراتي يقول إنه تزوج من 35 امرأة!