لأول مرة.. فريق إسرائيلي يشارك بمسابقة دراجات كبرى في الإمارات

لأول مرة، سيشارك فريق إسرائيلي لركوب الدراجات الهوائية في مسابقة كبرى تنطلق اليوم الأحد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيقطع المتنافسون في سباق ""طواف الإمارات 2020"، بمن فيهم فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية، مسافة 148 كيلومترا من دبي إلى أبوظبي، مرورا بجميع الإمارات السبع.

ويعد "طواف الإمارات" أكبر مسابقة من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال الرياضي الإسرائيلي، عومر غولدشتاين، الذي سيشارك في المسابقة، في حديث إلى قناة "كان": "أنا شديد الانفعال، والشعور رائع. الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس. رأيت الإمارات على الشبكات الاجتماعية ولم أحلم أن أصل إلى هنا. يتم استقبالي بالأحضان والناس هنا ودودون جدا"، حسب ما نقلت عنه صفحة "إسرائيل بالعربية" التي تديرها الخارجية الإسرائيلية في "فيسبوك".

للمرة الأولى يشارك فريق اسرائيلي في سباق للدراجات الهوائية في الإمارات في الأيام المقبلة. وفي لقاء مع قناة كان قال راكب الدراجة إلاسرائيلي الذي سيشارك في السباق تحت علم إسرائيل: "الشعور رائع. الامارات مكان مميز يحبس الأنفاس. يتم استقبالي بالاحضان والناس هنا ودودون جدا"@kann_newspic.twitter.com/01IDUdWu6U — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2020

وكان رياضيون إسرائيليون قد شاركوا في العامين الأخيرين غير مرة في مسابقات رياضية دولية مقامة في الإمارات، ما يرى فيه بعض المحللين مؤشرا على التقارب بين الدولتين.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل