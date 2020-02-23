راموس بعد السقوط أمام ليفانتي: الحكام كانوا محترمين في الماضي

أبدى سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، استياءه من الأداء التحكيمي خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه ليفانتي (0-1) أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني.

وقال راموس عقب المباراة: "لا يروق لي الحديث عن الحكام، دائما ما أقول إنهم قد يخطئون، ولكن أحيانا يجعلونك تشكك في قراراتهم وتفكر فيها.. المعايير تختلف بمرور الأيام، آخر لمسة يد لي بشكل عفوي كانت في كأس السوبر الإسباني (أمام فالنسيا)، وتم احتساب ركلة جزاء ضدي، واليوم ارتطمت الكرة مرتين بيد الخصم، ولم نحصل على أي ركلة جزاء".

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وأبدى راموس انزعاجه من الحكم اليخاندرو خوسي هيرنانديز، الذي قاد مباراة الريال وليفانتي، حيث قال: "الحكام كانوا محترمين في الماضي، إذ كان يمكن الحديث معهم، والآن لا يمكنك ذلك".

🗣 Sergio Ramos: “I don't like talking about referees as they can make mistakes, but sometimes it makes you think.



“I asked [the referee] if he had any personal problem with me and, if he did, to tell me so we could work it out.”



😤 pic.twitter.com/oH0AZ9DjQz — Goal (@goal) February 23, 2020

وتابع راموس: "سألت الحكم عما إذا كان لديه مشكلة معي شخصيا، وإذا كان الأمر كذلك، فليخبرني حتى نتمكن من حل هذه المشكلة".

وتحصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة من مباراة ليفانتي، كما طالب زميله الكرواتي لوكا مودريتش، بركلة جزاء في الدقيقة 47، بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي ليفانتي.

وبعد خسارته أمام ليفانتي، تراجع ريال مدريد إلى وصافة الدوري الإسباني، وبات يتخلف بفارق نقطتين عن غريمه التقلدي برشلونة المتصدر بـ55 نقطة.

المتصدر: sports.ru