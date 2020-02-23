شاهد.. فيوري ينتزع لقب الوزن الثقيل بعد فوزه بالضربة القاضية على وايلدر

أحرز البريطاني تايسون فيوري، لقب الوزن الثقيل للمجلس العالمي للملاكمة، بفوزه بالضربة الفنية القاضية على الأمريكي ديونتاي وايلدر، في النزال الذي جمعهما اليوم في لاس فيغاس الأمريكية.

وبعد نحو 14 شهرا من نزالهما الذي انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه، فرض البريطاني فيوري سطوته في النزال الثاني، وأنهاه بقرار من الحكم في الجولة السابعة، بعدما وجه ضربات قوية إلى منافسه أدت إلى نزف الدم من أذنه اليسرى وفمه.

Tyson Fury 🇬🇧 stops Deontay Wilder and becomes the best Heavyweight in the world 🌎 🥊 #WilderFury2pic.twitter.com/qH5SSeOe72 — shezi_media (@Shezi49814476) February 23, 2020

Deontay Wilder wanted to go out on his shield against Tyson Fury.



He had never lost a fight before tonight. (42-1-1) #WilderFury2pic.twitter.com/HJ2HF6BvjA — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2020

Tyson Fury sings 'American Pie' after destroying Deontay Wilder.



In Black History Month.pic.twitter.com/CdDRdiMT10 — Gary #JoySports (@garyalsmith) February 23, 2020

وتمكن فيوري من إسقاط منافسه الأمريكي أرضا في الجولتين الثالثة والخامسة، قبل أن يوقف الحكم، كيني بايلس، النزال قبل دقيقة و39 ثانية من نهاية الجولة السابعة، معلنا خسارة وايلدر للمرة الأولى في مسيرته بعد 42 فوزا (منها 41 بالضربة القاضية) وتعادل وحيد.

المصدر: وكالات