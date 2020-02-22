لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري تفرض عقوبات على مرتضى منصور

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق حزمة العقوبات الصارمة على ناديي الزمالك والأهلي ولاعبيهم وبعض الإداريين، في اجتماعها اليوم، على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بين الزمالك والأهلي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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المصدر: "@efasocial"