لجنة الانضباط تصدر عقوبات صارمة على خلفية مباراة السوبر المصري

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات صارمة في اجتماعها اليوم السبت، بخصوص أحداث مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقررت اللجنة في ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، ما يلي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك بمبلغ قدره 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

المصدر: "@efasocial"