 
مباشر

جيسوس ينتشل غوارديولا من بين مخالب الثعالب

الرياضة

جيسوس ينتشل غوارديولا من بين مخالب الثعالب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbig

خرج فريق مانشستر سيتي بفوز صعب من ملعب مضيفه ليستر سيتي (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق مانشستر سيتي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وحفظ جيسوس بذلك ماء وجه مدربه الإسباني بيب غوارديولا وزميله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي أهدر ضربة جزاء، في الدقيقة 61 من عمر المباراة على ملعب "كينغ باور".

ورفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 57 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق 19 نقطة خلف المتصدر ليفربول، الذي يستضيف فريق وست هام يونايتد، يوم الاثنين المقبل.

بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 50 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

القرني يهاجم أردوغان