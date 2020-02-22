مصر.. الأمن يحدد عدد حضور مباراة الأهلي وصن داونز في ملعب "السلام"

فتح الأهلي المصري أمس، باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير لحضور مباراة الفريق ضد صن داونز، المقررة السبت المقبل على ملعب "السلام" في القاهرة، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، و250 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية، و75 جنيها للدرجة الثالثة.

هذا، وأكد المدير التنفيذي للأهلي، محمد مرجان، موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز في ملعب "السلام"، بحضور 30 ألف مشجع، وذلك عقب المفاوضات التي تمت خلال الساعات الماضية بين مسؤولي النادي والجهات الأمنية ووزير الرياضة واتحاد الكرة المصري.

وقال مرجان في تصريحات إذاعية: "مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ستقام في ملعب السلام بحضور 30 ألف مشجع في تمام الساعة السادسة مساء (حسب التوقيت المحلي).. الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أبلغ محمود الخطيب (رئيس نادي الأهلي) بإقامة المباراة على ملعب السلام بشكل رسمي.. وسيكون بيع التذاكر عن طريق شركة تذكرتي".

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، كون نتيجتها ستحدد بشكل كبير ملامح المتأهل إلى دور الثمانية قبل مواجهة الفريقين إيابا في جنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات