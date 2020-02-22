الفنزويلية روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي (فيديو)

حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس، الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي داخل القاعات الذي ظل صامدا لمدة 16 عاما، بعد أن سجلت 15.43 مترا في لقاء لألعاب القوى في مدريد أمس الجمعة.

وحققت بطلة العالم مرتين، هذا الإنجاز في المحاولة الأخيرة، لتضيف سبعة سنتيمترات لرقم الروسية تاتيانا ليبيديفا القياسي السابق، الذي سجلته في 2004.

🇻🇪YULIMAR IMPONENTE



La venezolana Yulimar Rojas impuso un NUEVO RÉCORD MUNDIAL de salto triple bajo techo: 15,43. pic.twitter.com/ACgrdekkPW — Jesús Rojas (@jr4feb) February 22, 2020

🔵🔴🇻🇪🏳️‍🌈!

FC Barcelona & Venezuelan athlete, Yulimar Rojas, breaks the world indoor triple jump record with a leap of 15.43m.

Enhorabuena @TeamRojas45! pic.twitter.com/JkcysJqX8B — Michele Taylor (@BarcaWomen) February 22, 2020

وهذا ثاني أفضل رقم في الوثب الثلاثي للسيدات على الإطلاق، بعد رقم الأوكرانية إنيسا كرافيتس خارج القاعات، البالغ 15.50 مترا والذي سجلته في العام 1995.

وحطمت روخاس، الحاصلة على ميدالية فضية أولمبية، الرقم القياسي لأمريكا الجنوبية داخل القاعات والمسجل باسمها عندما حققت 15.29 متر في المحاولة الرابعة قبل أن تكسر الرقم القياسي العالمي.

المصدر: رويترز