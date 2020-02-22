شاهد.. هدف على طريقة إبراهيموفيتش في الدوري القطري

أحرز البرازيلي تياغو بيزيرا، هدفا عالميا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه الخور بنادي الريان، أمس الجمعة، لحساب الأسبوع الـ15 من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وفي الدقيقة 54، أرسل أحد لاعبي الخور كرة طويلة نحو منطقة جزاء الريان، ليخرج الحارس من مرماه ليقطعها، لكنه ارتكب خطأ فادحا، بتسديده هذه الكرة ضعيفة واستقرت أمام بيزيرا، الذي تفنن في تسديدها بضربة نصف هوائية على بعد 25 ياردة، لتتجاوز الكرة حارس الريان وتتهادى إلى شباكه.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان، الهدف الشهير الذي سجله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في شباك منتخب إنجلترا عام 2013، من تسديدة خلفية مزدوجة من مسافة 30 ياردة، عقب خطأ قاتل من الحارس الإنجليزي جو هارت.

It is world Zlatan Day!!

Happy 38th birthday to Zlatan Ibrahimovic @Ibra_official



Throwback to this beauty, Zlatan Ibrahimovic scored this goal against England! 👏pic.twitter.com/wJnhcrcs77 — femi (@TheFemiJoseph) October 3, 2019

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الخور والريان انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: RT