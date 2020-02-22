نادي جيانغسو الصيني يكشف السبب الحقيقي لتعثر صفقة ضم غاريث بيل من ريال مدريد

قال مدرب نادي جيانغسو سونينغ الصيني، كوزمين أولاريو، إن إصرار ريال مدريد في اللحظة الأخيرة على دفع رسوم انتقال، أنهى آمال فريقه في الحصول على خدمات الجناح الويلزي، غاريث بيل.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كانت كل التكهنات تشير إلى قرب انتقال بيل (30 عاما) إلى صفوف جيانغسو بعد تراجع ظهوره في التشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

ولكن الصفقة فشلت بعد إصرار ريال مدريد على أن يدفع النادي الصيني رسوم انتقال، رغم موافقته في البداية على رحيله في صفقة انتقال حر.

وقال أولاريو لصحيفة "ذا ناشيونال" في دبي حيث يستعد فريقه للموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز: "إتمام الصفقة كان وشيكا.. اتفق النادي مع مدير أعمال بيل ومع ريال مدريد. وفي الشهر الأخير لا أعرف ما الذي حدث هناك، خسر (ريال مدريد) بعض المباريات الودية بنتيجة كبيرة وغير الريال رأيه".

وأضاف أولاريو: "في البداية قال (ريال مدريد) إنه سيستغنى عنه وسيتعين علينا دفع راتبه، ثم فجأة قال.. لا عليكم دفع رسوم انتقال.. كانت الرسوم والراتب تتجاوز ميزانيتنا قليلا، ولذا فقد بحثنا عن لاعب بديل".

وأردف أولاريو: "لكن في الواقع تمت الصفقة بنسبة 90 في المئة في المساء. وفي الصباح التالي تغير كل شيء.. لكن من جانب ريال مدريد وليس من جانبنا".

وبدون بيل، احتل جيانغسو المركز الرابع في الدوري الصيني الموسم الماضي، بينما تأجلت بداية الموسم الجديد إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

المصدر: رويترز