رئيس ليون: ميسي ظاهرة ولكن رونالدو هو الأفضل

يرى رئيس نادي ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، أن نجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أفضل لاعب في العالم.

ونقلت صحيفة "tuttosport" الإيطالية عن أولاس قوله: "أحب ليونيل ميسي ورونالدو، إنهما ظاهرتان، ولكن رونالدو هو اللاعب رقم واحد.. إنه أقوى لاعب كرة قدم والأكثر فعالية. لو كان الأمر بيدي، لمنحته الكرة الذهبية الأخيرة (التي توج بها ميسي)".

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وأكد أولاس، أن فريقه حاول التعاقد مع رونالدو في بداية مسيرته، حيث قال: "تعرفنا عليه خلال دورة للاعبين الشباب في البرتغال. كان عمره حينها 15 أو 16 عاما، وكان قويا بالفعل. حاولنا ضمه من سبورتينغ لشبونة، ولكن للأسف لم نستطع إتمام تلك الصفقة".

وأكمل رئيس ليون: "يسرني أن أدرك أنني رأيت بداية قصة رائعة. لست مندهشا لأنه في سن الـ35 وما زال يلعب بهذا المستوى".

وتأتي تصريحات أولاس، قبيل مباراة ليون وضيفه يوفنتوس، المقررة في الـ26 من الشهر الجاري ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ميسي ورونالدو، تنافسا خلال السنوات الـ12 الأخيرة لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وتوج الأرجنتيني بست كرات ذهبية، مقابل 5 لغريمه البرتغالي.

المصدر: sportbox.ru