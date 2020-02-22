بينها قمتان في الدوري الإنجليزي.. تعرف على جدول مواعيد مباريات السبت

يشهد اليوم السبت إقامة عدد من المباريات المثيرة على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينها قمتان في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب توتنهام مع تشيلسي، وليستر ضد مانشستر سيتي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش+3).

الدوري الإنجليزي

تشيلسي # توتنهام هوتسبير ـ الساعة 15:30

ساوثهامبتون # أستون فيلا ـ الساعة 18:00

ليستر سيتي # مانشستر سيتي ـ الساعة 20:30

الدوري الإسباني

برشلونة # إيبار ـ الساعة 18:00

ريال سوسييداد # فالنسيا ـ الساعة 20:30

ليفانتي # ريال مدريد ـ الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

سبال # يوفنتوس ـ الساعة 20:00

فيورنتينا # ميلان ـ الساعة 22:45

الدوري الألماني

فيردر بريمن # بوروسيا دورتموند ـ الساعة 17:30

شالكه 04 # لايبزيغ ـ الساعة 20:30

الدوري الفرنسي

مارسيليا # نانت ـ الساعة 19:30

ليل # تولوز ـ الساعة 22:00

ديغون # موناكو ـ الساعة 22:00

المصدر: RT