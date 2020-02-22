رسميا .. صفاء هادي أول عراقي في تاريخ الدوري الروسي

أعلن نادي كريليا سوفيتوف، أحد أندية الدوري الروسي الممتاز، رسميا انتقال لاعب وسط منتخب العراق ونادي الشرطة العراقي، صفاء هادي، إلى صفوفه.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه الجديد لمدة عامين ونصف العام .. وكانت وسائل إعلام روسية قد تداولت في الفترة الأخيرة أخبارا تفيد باهتمام فريق زينيت بطرسبورغ باللاعب العراقي، قبل أن يحضر اللاعب إلى موسكو ويجري الفحوص الطبية ويلتحق بمعسكر كريليا سوفيتوف المقام في إسبانيا.

Сафаа Хади стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/FNY121ZRgz — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2020

وصفاء هادي البالغ من العمر 21 عاما سيرتدي، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، الرقم 7، وهو الرقم ذاته الذي يرتديه اللاعب في صفوف منتخب العراق لكرة القدم.

وخاض هادي مع أسود الرافدين 26 مباراة دولية .. كما لعب من قبل في صفوف أندية أمانة بغداد، والميناء، والزوراء، وأخيرا الشرطة، قبل الانتقال إلى صفوف كريليا سوفيتوف.

يذكر أن المرحلة المقبلة (وهي المرحلة 20) من الدوري الروسي الممتاز ستنطلق يوم 28 فبراير الحالي بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف بسبب عطلة الشتاء .. وسيجمع لقاء افتتاح المرحلة فريقي كريليا سوفيتوف وأورينبورغ.

المصدر: RT

بشار السيد أحمد