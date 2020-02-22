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نابولي يقلب الطاولة على بريشيا قبيل مواجهة برشلونة (فيديو)

الرياضة

نابولي يقلب الطاولة على بريشيا قبيل مواجهة برشلونة (فيديو)
AFP Alberto PIZZOLI
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واصل نابولي صحوته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه بريشيا، في مباراة جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح الجولة الـ25 من المسابقة.

وتقدم بريشيا بهدف مفاجئ من ضربة رأس من جون تشانسلور، في الدقيقة 26، قبل أن يعادل لورينتسو إنسيني النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ويحسم فابيان رويز الفوز لنابولي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وارتقى نابولي، الذي سيستضيف برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد بريشيا عند 16 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: وكالات

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