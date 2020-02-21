ليفاندوفسكي ينقذ متصدر "البوندسليغا" من كمين المتذيل

خرج بايرن ميونخ من عنق الزجاجة أمام ضيفه بادربورن (3-2)، متذيل الدوري الألماني، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 23 "للبوندسليغا".

وسجل المهاجم سيرج جنابري الهدف الأول للعملاق البافاري، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، ومن ثم لمع زميله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بإحرازه هدفين لأصحاب الأرض، الأول في الدقيقة 70، والثاني في الوقت القاتل قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

بينما حملت ثنائية الضيوف توقيع كل من المهاجمين، دينيس سربيني، وسفين ميشيل، في الدقيقتين (44 و75) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونخ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن وصيفه لايبزيغ، الذي يحل ضيفا على فريق شالكه، غدا السبت.

في المقابل، يقبع بادربون في قاع ترتيب "البوندسليغا" برصيد 16 نقطة.

المصدر: RT