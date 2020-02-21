نتائج وأهداف مباريات الذهاب لدور 32 من "يوروبا ليغ".. فيديو

أسفرت مباريات الذهاب لدور 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرت أمس الخميس، عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة أياكس أمستردام الهولندي وتعادل مانشستر يونايتد وفوز إنتر ميلان.

وفي ما يلي نتائج وأهداف مباريات الذهاب لدور 32 من "يوروبا ليغ":

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سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - إسطنبول باشاك شهير (تركيا) – (3-1)

خيتافي (إسبانيا) - أياكس أمستردام (هولندا) – (2-0)

كوبنهاغن (الدانمارك) - سيلتك (إسكتلندا) – (1-1)

كلوج (رومانيا) – إشبيلية (إسبانيا) – (1-1)

كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (1-1)

لودوغوريتس (بلغاريا) - إنتر ميلان – إيطاليا (0-2)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا) – (4-1)

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شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) - بنفيكا (البرتغال) – (2-1)

وولفرهامبتون (إنجلترا) - إسبانيول (إسبانيا) – (4-0)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - بورتو (البرتغال) – (2-1)

أبويل نيقوسيا (قبرص) بازل (سويسرا) – (0-3)

أوليمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنجلترا) – (0-1)

ألكمار (هولندا) - لاسك لينز (النمسا) – (1-1)

فولفسبورغ (ألمانيا) - مالمو (السويد) – (2-1)

روما (إيطاليا) - جينت – بلجيكا – (1-0)

غلاسكو رينجرز (إسكوتلندا) - سبورتينغ براغا (البرتغال) – (3-2).

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المصدر: وكالات