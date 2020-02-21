مهارات لاعب برشلونة الجديد تثير سخرية رواد مواقع التواصل (فيديو)

أثار المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مراسم تقديمه أمس الخميس، لاعبا جديدا في صفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وغصت مواقع التواصل، بمقطع فيديو طريف، يظهر فيه برايثوايت وكأنه غير قادر على رفع الكرة بقدميه للقيام بحركات استعراضية أمام الجماهير وعدسات الكاميرات، خلال تقديمه على أرضية ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة.

وعلق أحد الرواد على الفيديو ساخرا: "برايثوايت يتفاخر بمهاراته".

Braithwaite showing off his skills 🔥 pic.twitter.com/ug6a35gV36 — Galu (@PSGalu) February 20, 2020

وكتب آخر "يا له من لاعب".

فيما أبدى ناشط ثالث أسفه على الموقف الذي وضع فيه اللاعب نفسه، حيث كتب: "لا أستطيع المساعدة ولكن أشعر بالأسف تجاه هذا الشاب".

يشار إلى أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع تم اقتطاعه من الفيديو الأصلي، الذي قدم فيه برايثوايت بعض الحركات واللمحات الفنية، كتنطيط الكرة بقدمية وتثبيتها فوق رأسه.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، منحت قبل أيام، الضوء الأخضر لنادي برشلونة للتعاقد بشكل طارئ مع لاعب جديد، خارج فترة سوق انتقالات اللاعبين المعتادة، وذلك بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي وخضوعه لعملية جراحية في أوتار ركبته اليمنى، سيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الحالي.

المصدر: مواقع التواصل