الاتحاد الآسيوي يوقف النجم الجزائري بونجاح لمدة شهرين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الخميس، عن إيقاف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، نجم نادي السد القطري، لمدة شهرين.

ونشر نادي السد بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد فيه إيقاف النجم الجزائري عن المشاركة في البطولات القارية لمدة شهرين.

الإتحاد الآسيوي يوقف #بغداد_بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهاباً و إياباً وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة #السد و الهلال في ذهاب نصف نهائي #دوري_ابطال_آسيا 2019 !!! pic.twitter.com/bN6L1VPxbo — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 20, 2020

وقال السد في بيانه: "الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين الإماراتي ذهابا و إيابا (في الجولة الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا).

وأوضح البيان أن قرار إيقاف بونجاح اتخذ على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2019/2020.

وكان بونجاح قد هاجم حكم مباراة السد والهلال، قائلا: "تعرضنا لظلم تحكيمي كبير من الحكم، أعتقد أن المباراة كانت كبيرة عليه، وكانت بحاجة لحكم ذي شخصية قوية وصارمة".

وتوج الهلال السعودي بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات