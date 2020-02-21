 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية السعودي: عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا

مدرب ليون يكشف طريقة غريبة لإيقاف رونالدو

الرياضة

مدرب ليون يكشف طريقة غريبة لإيقاف رونالدو
AFP Isabella BONOTTO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb6d

تحدث مدرب نادي ليون الفرنسي، رودي غارسيا، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين فريقيهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": "كيف يمكننا إيقاف رونالدو؟ ربما عند الحدود الفرنسية.. ربما يتوقف عند الحدود ويتخذ قرارا بعدم رغبته في اللعب في مدينة ليون وأنها لا تعجبه".

واسترسل غارسيا: "إذا تحدثنا على محمل الجد، فيمكن إيقاف رونالدو عن طريق الدفاع بشكل مثالي. ومع ذلك، من غير المجدي وضع رونالدو في قفص إذا كان هذا يفتح المجال أمام ديبالا أو هيغوين (ثنائي يوفنتوس)".

إقرأ المزيد
صديقة رونالدو تتزين بمليون يورو
صديقة رونالدو تتزين بمليون يورو

ويستضيف ليون نادي يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، في الـ26 من الشهر الجاري، على أن يلتقي الفريقان إيابا في تورينو، يوم 17 مارس المقبل.

المصدر: sports.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم