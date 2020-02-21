حاكمة طوكيو ترد على رغبة لندن في استضافة أولمبياد 2020

ردت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، على شون بيلي، مرشح حزب المحافظين لرئاسة بلدية لندن، الذي صرح بأن العاصمة البريطانية ستكون مستعدة لاستضافة أولمبياد 2020 بدلا من طوكيو.

وقالت كويكي، اليوم الجمعة، إنه من غير اللائق لمرشح لرئاسة بلدية لندن القول إن لندن مستعدة لاستضافة أولمبياد 2020 الصيفي، إذا ما تقرر البحث عن مكان بديل للعاصمة اليابانية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أكدت أن منظمة الصحة العالمية نصحتها بعدم اللجوء لأي خطط طوارئ لإلغاء أو نقل الدورة الأولمبية المقبلة من طوكيو بسبب فيروس كورونا.

المصدر: رويترز