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بالفيديو.. إريكسن يحرز باكورة أهدافه بقميص "النيراتزوري"

الرياضة

بالفيديو.. إريكسن يحرز باكورة أهدافه بقميص
Globallookpress
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قاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن فريقه الجديد إنتر ميلان، لتحقيق فوز ثمين على مضيفه لودوغوريتس البلغاري (2-0) اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح كريستيان إريكسن سجله التهديفي وباب التسجيل للفريق الإيطالي، في الدقيقة 71، ومن ثم سجل زميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني، بينما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "لودوغوريتس أرينا".

وانضم كريستيان إريكسن إلى صفوف فريق إنتر ميلان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

المصدر: وكالات

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