شاهد.. رقص لاعبي الزمالك مع جماهيرهم بعد التتويج بكأس السوبر

احتفل لاعبو الزمالك مع جماهيرهم بالفوز بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس، في الإمارات.

وقدم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك فاصلا راقصا مع زملائه بعد ضربة الترجيح الخامسة الحاسمة، التي ترجمها عبد الله جمعة إلى هدف التتويج بكأس السوبر (4-3)، ومن ثم توجه شيكابالا مع زملائه إلى المدرجات للاحتفال مع جماهيرهم باللقب.

شاهد هذا الاحتفال..#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية



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شيكابالا يحتفل مع الجماهير بعد الفوز بـ #السوبر_المصري#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية



حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkFpic.twitter.com/UTfsmfNLqC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 20, 2020

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المصدر: وكالات