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شاهد.. رقص لاعبي الزمالك مع جماهيرهم بعد التتويج بكأس السوبر

الرياضة

شاهد.. رقص لاعبي الزمالك مع جماهيرهم بعد التتويج بكأس السوبر
AFP Mahmoud KHALED
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احتفل لاعبو الزمالك مع جماهيرهم بالفوز بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس، في الإمارات.

وقدم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك فاصلا راقصا مع زملائه بعد ضربة الترجيح الخامسة الحاسمة، التي ترجمها عبد الله جمعة إلى هدف التتويج بكأس السوبر (4-3)، ومن ثم توجه شيكابالا مع زملائه إلى المدرجات للاحتفال مع جماهيرهم باللقب.

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المصدر: وكالات

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