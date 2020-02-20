سانتوس يمهل برشلونة 5 أيام لدفع مبلغ إضافي متعلق بشرط انتقال نيمار

طالب نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، فريق برشلونة بدفع 4.5 مليون يورو، لإخلاله بشروط عقد انتقال نيمار في عام 2013.

ويدعي سانتوس أن برشلونة لم يستوف فقرة كانت جزءا من صفقة نيمار، والتي ألزمتهم باللعب مع النادي البرازيلي مباراتين وديتين بمشاركة اللاعب.

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وبالفعل أقيمت مباراة واحدة ضمن كأس خوان غامبر عام 2013، لكن بما أنه لم يتم تنظيم مباراة ودية ثانية، فإن سانتوس يريد التعويض.

ووفقا لصحيفة "El Mundo" الإسبانية، فإن سانتوس أرسل فاكسا إلى النادي الكتالوني نهاية شهر يناير الماضي، يطالبه فيه بدفع هذا المبلغ، وأمهل محامو النادي عبر تلك الرسالة فريق برشلونة خمسة أيام للقيام بذلك قبل "اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر عبر القانون وفقا للعقد بين الناديين".

وانتقل نيمار من سانتوس إلى برشلونة صيف 2013 مقابل 88 مليون يورو، قبل أن يرحل اللاعب البرازيلي عن برشلونة في عام 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وهي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وحاول برشلونة استعادة نيمار الصيف الماضي، لكن النادي الفرنسي رفض كل عروضه، ومن المتوقع أن يحاول مجددا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لرغبة اللاعب أيضا العودة إلى "كامب نو".

المصدر: وكالات