مرتضى منصور يتغزل بالأهلي عشية مباراة السوبر المصري

امتدح رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، نادي الأهلي، الغريم لناديه، وذلك قبيل مواجهة الفريقين، اليوم الخميس، في مباراة السوبر المصري لكرة القدم.

وقال منصور خلال حديثه عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة: "الأهلي ناد عظيم، لكن الزمالك أيضا فريق عظيم".

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وتابع: "بطولات الزمالك تضاهي ألقاب الأهلي في السنوات الأخيرة، فمنذ 2014 حتى الآن فزنا بـ10 بطولات، بينما فاز الأهلي بـ11 لقبا".

وأكمل: "أرفض التنمر بين الجماهير، خفة الدم هنا قد تؤدى إلى فتنة في النهاية، فاللاعبون خارج المستطيل الأخضر جميعهم أصدقاء، وأطالب الجماهير بعدم الشعور بالتوتر والتعصب، وبالتعامل مع اللقاء على أنه مباراة وستنتهي".

المصدر: وكالات