مدرب لايبزيغ يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد الفوز على "توتنهام مورينيو"

دخل مدرب نادي لايبزيغ الألماني، يوليان ناغلسمان، تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للفوز على مضيفه توتنهام الإنجليزي (1-0) أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وبات المدير الفني الألماني الشاب، أصغر مدرب يدير فريقا في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا، في عمر 32 عاما و211 يوما.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة المدرب الحالي لنادي سبارتاك موسكو، دومينيكو تيديسكو، الذي قاد نادي شالكه الألماني في ثمن نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في عمر 33 عاما و161 يوما.

كما أصبح ناغلسمان أصغر مدرب يفوز بمباراة في دور خروج المغلوب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مواجهة الإياب بين توتنهام، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، ولايبزيغ ستقام على أرض الأخير في العاشر من الشهر المقبل.

المصدر: sports.ru