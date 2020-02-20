سباق طريف بين شوطي مباراة مانشستر سيتي ووست هام (فيديو)

تخلل المواجهة التي جمعت، أمس الأربعاء، بين مانشستر سيتي وضيفه وست هام لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سباق طريف بين تميمتي الفريقين.

وخاضت التميمتان سباقا محموما على أرضية ملعب "الاتحاد"، وانتهى بفوز تميمة مانشستر سيتي تحت هتاف وتصفيق وتشجيع الجماهير في المدرجات.

في لافتة طريفة في مباراة مانشستر سيتي وويست هام ، سباق السرعة بين شوطي اللقاء😂🏃🏻‍♂️.

pic.twitter.com/TbmxTxfnt1 — EPL World (@EPLworld) February 19, 2020

ومن جانبه، تفوق نادي مانشستر سيتي على وست هام بهدفين دون رد، من توقيع الإسباني رودريغو هيرنانديز، والبلجيكي كيفين دي بروين.

وعزز "السيتي" بهذا الفوز، موقعة في وصافة الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، ويتخلف بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد وست هام عند 24 نقطة وبقي في المركز الـ18، في منطقة الهبوط.

المصدر: EPL World