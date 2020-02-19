شاهد.. لايبزيغ يوجه صفعة لـ"السبيشال وان" في عقر داره

خرج فريق لايبزيغ الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الألماني بالفضل في انتصاره لمهاجمه تيمو فيرنير الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "توتنهام هوتسبير"، في العاصمة لندن.

وصعّب فريق توتنهام تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشال وان" بذلك من مهمته في التأهل للدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرض لايبزيغ يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل، على ملعب "ريد بول أرينا".

يذكر أن توتنهام بلغ في الموسم الماضي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بقيادة مدربه السابق الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوتشيتينو، وخسر فيها أمام الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول (0-2) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: RT